Auto volledig verwoest door ontploffing en brand

Een geparkeerde auto is donderdagnacht verwoest in de Moreelselaan in Eindhoven. Rond twee uur hoorden buurtbewoners een enorme knal. Vervolgens zagen ze dat de auto vlam had gevat. Ze belden meteen 112.

Op camerabeelden uit de straat is te zien dat er vlak na de knal een man wegloopt via een steegje.

Kapot flesje en cobra

Bij de auto werd een kapot flesje gevonden, waar volgens de politie een brandversnellende vloeistof in zat. Volgens mensen in de buurt zouden er ook delen van illegaal zwaar vuurwerk, een cobra, zijn aangetroffen. In de auto is een flink gat te zien. De voorruit is gebarsten.

De auto zou van een hardwerkende jongen zijn, die werkzaam is in de DAF-fabriek naast de wijk.

Onderzoek

De brandweer had het vuur snel onder controle. De politie doet onderzoek. Agenten spreken met getuigen en bekijken camerabeelden van het moment waarop de brand uitbrak.

Een paar uur voordat deze auto werd verwoest, ging aan de Rooijakkersstraat op een bedrijventerrein in Eindhoven een kleine vrachtwagen in vlammen op. Of er een verband is, wordt onderzocht.