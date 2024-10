Dieven jatten vogel Queen uit dierenwinkel, personeel in shock

Het personeel van Pets Place Boerenbond in Tilburg is verbaasd en in shock. Uit de winkel werd donderdagavond een vogel gestolen, Queen. Queen is een Segenalpapegaai, ook wel bonte boer genoemd.

"Haar vriendje King is kapot van verdriet", laat het personeel weten op social media. Ze doen een klemmend beroep op de dader. "Breng haar alsjeblieft terug!" De gouden tip wordt beloond.

"Mensen hebben geen fatsoen."

Priscilla noemt het nieuws van de diefstal hartverscheurend. "Wie doet nu zoiets?", vraagt Yolanda zich af onder het bericht van Pets Place op social media. "Mensen hebben geen fatsoen", verzucht Evi. "En dat een dag voor dierendag...", reageert Pascale. Walter vult aan: "Het wordt met de dag gekker..." DIT VIND JE VAST OOK BOEIEND: Volgens de eigenaar van de winkel had de dader uit het oogpunt van dierenwelzijn beter allebei de vogels kunnen stelen