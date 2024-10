Deze lichtgevende stenen zijn eigenlijk wolven in schaapskleren

Je zult ze in Brabant niet snel in de natuur tegenkomen: mooie mineralen. Laat staan de mineralen die Martijn (41) uit Veghel verzamelt. Die zijn fluorescerend en geven dus eigenlijk licht. "Ze hebben echt dat wauw-effect."

Je komt genoeg rare dingen tegen op advertentieplatformen zoals Marktplaats, zegt ook Martijn zelf. Zelfs neust hij er ook rond. “Mensen bieden van alles aan. De meest gekke dingen komen voorbij. Maar goed, wat ik af en toe verkoop, is ook niet standaard.” Iedereen kent prachtige kristallen en diamanten, van alle kleuren denkbaar. Maar wat Martijn verzamelt, is veel concreter: hij kan enorm genieten van een heel specifiek groepje binnen de mineraalwereld. “Er zijn wereldwijd om en nabij 5500 mineraalsoorten”, legt hij uit. “Sommige mineralen zijn alleen onder een microscoop zichtbaar, andere zijn in gigantische hoeveelheden te vinden. En ongeveer tien procent van al die mineralen fluoresceert als je ze onder een UV-lamp houdt. En dat zijn dus de mineralen die ik verzamel.”

"Mensen geloven dat die stenen bijzondere krachten hebben."

Die fluoriderende stenen zijn volgens Martijn het mooist van allemaal. “In de zon lijkt zo’n mineraal gewoon op gesteente, maar onder een UV-lamp zie je opeens de allermooiste kleuren die je je kunt voorstellen. Het zijn wolven in schaapskleren. Op het oog zijn ze niet mooi, maar wacht maar tot je er zo’n lamp boven houdt. Dat vind ik er gewoon heel bijzonder aan.” Martijn is vooral fan van zeldzame mineralen uit de Franklin-mijn in Amerika. “Daar worden heel veel populaire exemplaren gevonden. Die zijn heel bijzonder, want ze worden felgroen en oranje onder een uv-lamp. Als mensen dat in het echt voor het eerst zien, staan ze echt even met hun mond vol tanden. Dan begrijpen ze mijn obsessie opeens.”

Een steen uit de Franklin-mijn (foto: Martijn).

Die obsessie kwam hem eigenlijk zomaar aanwaaien op jonge leeftijd. “Ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met verzamelen. Mijn opa en oma gaven me toen een mineraal voor mijn verjaardag. En dat wakkerde de collectiedrang in mij aan. Ik ben nooit meer opgehouden met verzamelen.” Martijn is daarin niet de enige. Hij zegt dat het verzamelen van mineralen de laatste jaren steeds populairder wordt. “Vooral omdat mensen geloven dat ze bijzondere krachten hebben. Dat ze medische voordelen hebben. Ik geloof daar absoluut niet in, ik ben van de wetenschappelijke kant. Ik wil weten hoe een mineraal ontstaat, welke elementen ze hebben. Dat is het leuke eraan.”

"Ik wil nog de passie kunnen ervaren waardoor ik ben begonnen."

Naast plezier leveren de mineralen Martijn een zeer aardig zakcentje op. Hij heeft meerdere advertenties online staan. "Ik was er altijd zó gek van dat ik ze trots aan iedereen liet zien. Dat nam dusdanige proporties aan dat ik steeds de vraag kreeg: ‘Mag ik deze overkopen?’ En zo begon het." Ben je dan nog wel een verzamelaar, en niet een verkoper en handelaar? “Ik heb gewoon een baan, maar sta wel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor de mineralenverkoop, vooral omdat ik alles netjes wil afhandelen met de btw. Marktplaats is daar best streng in als je meerdere advertenties tegelijkertijd hebt. En dat begrijp ik.” Maar uiteindelijk is het 'vooral een hobby', claimt Martijn. “Dat het dat blijft, vind ik belangrijk. Ik wil nog de passie kunnen ervaren waardoor ik ben begonnen met verzamelen. Dat gevoel wil ik niet kwijt."