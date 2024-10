Janna van Kooten (20) stopt met zwemmen: 'Het is echt niet meer leuk'

Janna van Kooten ging op haar zestiende naar Eindhoven om op topniveau te zwemmen en dat lukte. Ze werd Europees kampioen, wereldkampioen en deed enkele maanden terug nog mee aan de Olympische Spelen in Parijs. Nu is ze twintig en heeft ze besloten om te stoppen met haar topsportcarrière. "Op een gegeven moment ben ik het plezier verloren."

Maar daar heeft ze genoeg van, zegt ze nu. "Ik raakte het plezier kwijt en dat is natuurlijk iets dat je in topsport niet kwijt mag raken, anders hou je al die trainingen niet vol. Dus heb ik de keus gemaakt om te stoppen met topsport omdat ik het oprecht niet meer leuk vond", zegt ze tegen RTV Noord .

Als boerendochter groeide ze op in Niekerk in Groningen. En al op jonge leeftijd bleek ze een talentvol zwemmer te zijn. Om het maximale eruit te halen, verhuisde ze van Niekerk naar Eindhoven.

De Spelen waren haar droom. Toen ze twaalf was schreef ze op een briefje dat ze graag naar de Olympische Spelen van 2024 wilde. "Nou, dat is gelukt. En op het feit dat dat is gelukt, op deze leeftijd al, ben ik ontzettend trots."

Sommige mensen zullen wellicht denken dat ze met deze beslissing een topsportcarrière om zeep helpt, want ze is pas twintig jaar. "Dat kan, maar ik ben degene die deze beslissing maakt, en ik sta hier honderd procent achter."

De Groningse stopt niet met zwemmen. "Ik train al wel weer, want zwemmen vind ik nog steeds leuk. Alleen de setting in Eindhoven was niks voor mij. Ik ben natuurlijk die nuchtere boerenmeid en wat in Eindhoven zit is een ander type volk. Op een gegeven moment gaat dat botsen, en dat komt het plezier natuurlijk niet ten goede."

De deur is niet definitief in het slot gegooid, zegt Van Kooten. "Zeg nooit nooit. Misschien dat het ooit tóch weer gaat kriebelen. Ik zei al: ik vind zwemmen nog steeds superleuk. En misschien denk ik over een paar jaar wel: ik mis het toch wel, dat zwemmen op hoog niveau. Maar mocht dat moment komen, dan ga ik het wel op m'n eigen manier doen."

