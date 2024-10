Mpox-virus bij instelling: 'Hopen dat het bij deze 2 gevallen blijft'

Het mpox-virus is bij twee mensen vastgesteld in gehandicapteninstelling Eckartdal van Lunet Zorg in Eindhoven. Volgens een woordvoerder van de GGD Brabant-Zuidoost is donderdagavond ook gelijk een kleine groep andere mensen, die in contact zijn geweest met de besmette personen, getest. De uitslagen van deze testen zijn nog niet bekend. "Over het algemeen duurt het meerdere dagen tot de testuitslag bekend is, maar uit de eerste uitslagen kwam geen mpox-virus naar voren."

Donderdagavond meldde Lunet Zorg in een brief aan alle betrokkenen dat het mpox-virus is geconstateerd in de woonlocatie Eckartdal. In de brief stond niet hoe het virus bij de instelling terecht is gekomen. Uit voorzorg zijn direct maatregelen genomen. Het RIVM is ingelicht en de GGD heeft meerdere testen afgenomen.

"Mensen die getest zijn, moeten intensief huidcontact met anderen beperken en op de locatie wordt met extra hygiënemaatregelen gewerkt. Uit voorzorg is door Lunet contact van de groep met andere groepen beperkt", vertelt Marlien van Goor van de GGD. "Vanwege het lage risico op verspreiding en de getroffen maatregelen hopen we dat het bij deze gevallen blijft, maar we blijven monitoren."