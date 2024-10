Dramatische dierendag voor vogel Queen: 'Dit overleeft ze niet'

Een dramatische dierendag voor vogel Queen: de Senegalpapegaai is donderdagavond gestolen uit Pets Place Boerenbond in Tilburg. Eigenaar Rob van den Corput is verbijsterd. Hij hoopt dat de dader snel tot inkeer komt: "Dit overleeft ze niet!"

"Queen kan niet zijn weggevlogen want haar vleugels zijn geknipt", laat Rob vrijdagochtend weten. "Daarnaast zagen we haar kooi ineens openstaan. Dat kunnen deze vogels niet zelf doen."

"Deze vogels willen bij elkaar zijn."

Een signalement van de dader heeft Rob niet. "We hebben wel camera's, maar deze staan niet op die kooi gericht. Verder kwamen er veel mensen binnen, je weet dus niet wie het gedaan heeft." Hij is vrijdagochtend, voor openingstijd, samen met zijn collega's de zaak nog even rondgelopen om er zeker van te zijn dat Queen niet ergens in de zaak verstopt zit. "Maar dan zouden we ze gehoord hebben. Deze vogels schreeuwen namelijk naar elkaar, ze willen bij elkaar zijn."

"We hebben deze vogels in de winkel als een soort mascotte."

"We snappen niet dat iemand het in zijn hoofd haalt om zo'n vogel te stelen", benadrukt Rob. "We zijn heel verbaasd. We hebben deze Senegalpapegaaien niet voor de verkoop, ze zijn in de winkel als een soort mascotte."

De kooi in de dierenwinkel (foto: Raymond Merkx).

Je kunt deze vogels niet zomaar als huisdier houden. "Je moet tijd en ervaring hebben om deze dieren te kunnen houden", legt Rob uit. "Het zijn dieren met een pittig karakter. Je moet echt weten wat je doet als je zo'n vogel houdt als huisdier."

"Qua dierenwelzijn had de dader beter allebei de Senegalpapegaaien kunnen stelen..."

Als de dader Queen zou loslaten in de natuur overleeft ze het volgens Rob zeker niet. "We gaan richting de winter, dat is veel te koud voor zo'n vogel. Daarnaast kan Queen, omdat ze geknipt is, niet vliegen. Dan wordt ze dus een prooidier voor katten en dergelijke." Hij heeft te doen met zijn gestolen Senegalpapegaai. "Queen zal nu niet in haar beste doen zijn", weet hij. "Zo'n vogel raakt hiervan in de stress. Dat ze uit haar vertrouwde omgeving is weggehaald, zorgt voor veel stress en dat ze is weggehaald bij haar mannetje King evenzeer. Daar heeft King ook last van. Qua dierenwelzijn had de dader beter allebei de Senegalpapegaaien kunnen stelen..."

"King is overstuur."

Hoe het nu met King gaat? "Die is overstuur. Je hoort hem schreeuwen en je ziet hem heel de tijd naar Queen zoeken."

Vogel King alleen in z'n kooitje (foto: Raymond Merkx).

Eigenaar Rob van den Corput (foto: Raymond Merkx).

