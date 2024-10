Toestel om Nederlanders uit Libanon naar Eindhoven te halen is vertrokken

Vanuit vliegbasis Eindhoven is vrijdagochtend om 09.20 uur de eerste vlucht naar Libanon vertrokken. Het toestel, een militaire Airbus A330, haalt passagiers op vanuit Libanon omdat het daar niet meer veilig is. Het land is in oorlog met Israël.

Er hebben zich ongeveer vierhonderd mensen aangemeld om naar Nederland terug te gaan, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken donderdagavond.

Daarvan voldoen ruim tweehonderd mensen aan de voorwaarden om mee te mogen met het vliegtuig van Defensie. De huidige verwachting is dat ongeveer 150 Nederlanders zich op het vliegveld zullen melden om met de vlucht mee te gaan, zegt een woordvoerster van Buitenlandse Zaken.

Zaterdag volgt tweede vlucht

Behalve Nederlanders zullen op de vlucht ook mensen met andere nationaliteiten zitten. Het gaat bijvoorbeeld om mensen uit België, Finland en Ierland. Hoeveel mensen dat precies zijn, is onbekend, aldus de woordvoerster.

Volgens de planning komt het toestel rond 14.30 uur aan in Beiroet (13.30 uur in Nederland) en vertrekt het weer om 16.00 uur lokale tijd (15.00 uur in Nederland). Als dat lukt, dan is de beoogde aankomsttijd op Eindhoven rond 20.30 uur Nederlandse tijd. "Dat is het schema dat we hanteren. Maar of dat ook haalbaar is, hangt af van hoe veilig de situatie is en of iedereen tijdig aanwezig is voor de vlucht", aldus de woordvoerster.

De gerepatrieerden zullen welkom geheten worden door Christiaan Rebergen, secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Zaterdag vertrekt vanuit Eindhoven een tweede vlucht met hetzelfde doel. Details over die vlucht zijn er nog niet, maar waarschijnlijk vliegt dat vliegtuig op hetzelfde tijdstip als vrijdag.

Raketaanvallen

Of er mensen vanuit Libanon met commerciële vluchten zijn vertrokken, weet het ministerie niet. Er is vanuit het ministerie wel hulp beschikbaar voor mensen die dat willen.

Nederland roept zijn burgers al langere tijd op weg te gaan uit Libanon. Door luchtaanvallen van Israël en oplopende spanningen is het er niet meer veilig. Israël wil de militante Libanese beweging Hezbollah uitschakelen. Die voert op haar beurt ook raketaanvallen uit op Israël.