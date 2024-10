Dit roofdier met grote oren zie je binnenkort bij de Beekse Bergen

Safaripark Beekse Bergen krijgt aan het eind van het jaar een nieuwe bewoner: de grootoorvos. Zes van deze roofdieren komen in een nieuw verblijf van het park, samen met veertien stokstaartjes die al in het park te zien zijn. "We willen in de nieuwe omgeving de veelzijdigheid van Afrika laten zien", zegt Rick Merkx, ontwerper van het nieuwe verblijf.

Grootoorvossen hebben, zoals de naam al verklapt, grote oren. Met die oren kunnen ze geluiden onder de grond opvangen om insecten, zoals termieten, op te sporen. De bouw van het nieuwe buitenverblijf voor de zes grootoorvossen is pas gestart. De stokstaartjes zitten nu nog wat verstopt op het park en een bosrijk gebied. "Het zijn juist savannedieren", aldus Merkx. Het nieuwe verblijf van zo'n vijfhonderd vierkante meter komt in de omgeving van de Olifantenvallei. Daar wil het park verschillende kanten van Afrika laten zien. "Zo ontstond het idee om de stokstaartjes te verhuizen en er een geschikte Afrikaanse diersoort bij te zoeken. Dat zijn de grootoorvossen geworden."

"Stokstaartjes zijn vrij dominant en kunnen niet met elke diersoort samenleven."

In het buitenverblijf komen rotsformaties als uitkijkpunt voor de stokstaartjes en speciaal zand zodat de dieren goed kunnen graven. Dit speciale zand zorgt ervoor dat gegraven tunnels minder snel instorten. Er komt voor beiden diersoorten een eigen binnenverblijf, want de grootoorvos is nogal gehecht aan wat privacy en verstopt zich graag. Als de zes grootoorvossen en veertien stokstaartjes elkaar straks voor het eerst tegen het lijf lopen, worden ze door de medewerkers van het park goed in de gaten gehouden. Want stokstaartjes zijn vrij dominant weet Merkx. "Daardoor kunnen ze niet met elke diersoort samenleven."