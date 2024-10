Omdat het zo gezellig is werkt Toos al 50 jaar bij dezelfde kapper

Kapster Toos Jaspers (66) knipt al vijftig jaar bij Haarmode Bert in Breda en heeft er nog altijd geen genoeg van. Het geheim is dat ze met haar 81-jarige baas en kapper Bert van de Meeberg na al die jaren ook dik bevriend is. "Het is hier gewoon altijd heel gezellig, gastvrij en gemoedelijk", verklaart Toos.

"Ik was eerst uw haren en ga het daarna föhnen", zegt kapster Toos tegen mevrouw Couvreur, een vaste klant die al zeker veertig jaar elke week komt. "U blijft zeker nog een uur, dus tijd voor bakje koffie hebben we ook nog." Het is gezelligheid troef bij Bert Haarmode in Breda-Noord. De kapperszaak drijft op trouwe, vaste klanten én op kapster Toos Jaspers. Al vijftig jaar is zij de steun en toeverlaat van eigenaar Bert van de Meeberg. "Dat is denk ik heel bijzonder", zegt Bert. "Ik denk niet dat er veel mensen zijn in Nederland die zolang voor maar één baas werken."

"Toos is een vriendin en het voelt zelfs bijna als familie."

In 1974 stapte de toen 16-jarige Toos met haar lange blonde lokken als stagiaire van de kappersschool voor het eerst bij Bert Haarmode naar binnen. Ze zou er niet meer weg gaan. "De klik was er meteen en ik zag al snel dat ze het in de vingers had", herinnert Bert van de Meeberg zich. "Ze bouwde snel een grote klantenkring op en daarvan komen nu nog steeds mensen." "Ik vind het nog steeds leuk", zegt Toos terwijl ze de haren van mevrouw Couvreur wast. "Ik ben er gewoon ingegroeid en die vijftig jaar zijn eigenlijk heel snel gegaan. Natuurlijk is er weleens wat, maar dat is overal toch? Hier laat je wat en daar vind je wat. Het scheelt dat ik goed met Bert kan opschieten en sommige mensen denken zelfs dat wij een getrouwd stel zijn. Dat is niet zo, want Bert is anders geaard. Maar kan je nagaan hoe het er hier aan toegaat..."

Bert van de Meeberg en Toos Jaspers zijn ook vrienden.

De band tussen de twee kappers is na vijftig jaar wel heel erg hecht. "Ze doet echt alles voor me", vertelt Bert. "Tussen het knippen door loopt ze ook nog eens te poetsen en van alles te doen. Van mijn administratie tot aan de was. Ze heeft samen met haar man zelfs mijn bankpasjes. En ze is nog nooit ziek geweest. Toos is gewoon mijn driedubbele rechterhand."

"Er is hier altijd tijd voor een kopje koffie en een praatje en dat staat mij wel aan."