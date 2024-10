Na jaren van ellende pakt FC Den Bosch de eerste periodetitel

FC Den Bosch pakte vrijdagavond tijdens een zenuwslopende avond de eerste periodetitel. De Bosschenaren stonden tegen De Graafschap lange tijd achter, maar in de laatste twintig minuten boog invaller Vieri Kotzebue met twee goals de achterstand om in een 2-1 voorsprong. In de slotminuut kwamen de gasten terug tot 2-2, maar het gelijkspel bleek voldoende voor de eerste periodetitel sinds het seizoen 2018/2019. Helmond Sport eindigde in de periode als tweede.

FC Den Bosch begon furieus aan het duel met De Graafschap. Binnen een kwartier lieten middenvelder Mees Laros en spits Törless Knöll al aardige kansen liggen. Het antwoord van De Graafschap kwam via de voet van Ibrahim el Kadiri, maar de lat voorkwam een tegentreffer. Het waren de gasten die op voorsprong kwamen. Donny Warmerdam kreeg alle ruimte, stoomde op richting doel en haalde doeltreffend uit: 0-1. FC Den Bosch-doelman Mees Bakker voorkwam vervolgens met twee reddingen de verdubbeling van de stand. Na rust kwamen de Bosschenaren weer een aantal keer heel goed weg door knappe reddingen van Bakker. In de laatste twintig minuten werd de ploeg van trainer David Nascimento naar voren geschreeuwd door het fanatieke publiek. Met succes, want invaller Vieri Kotzebue tikte een voorzet van de linkerflank achter doelman Joshua Smits. Drie minuten later was het opnieuw raak en wederom stond Kotzebue op de juiste plaats. De 2-1 voorsprong werd in de laatste minuut nog uit handen gegeven, maar 2-2 bleek voldoende voor een periodetitel. Supporters kwamen massaal het veld op en vierden een feest alsof een kampioenschap binnen was. Helmond Sport, dat 1-1 speelde tegen Jong Ajax, eindige in de periode als tweede. Excelsior stond bovenaan, maar zakte door de 3-0 nederlaag tegen Roda JC naar plek drie.

Supporters van FC Den Bosch steken vuurwerk af.

Sfeeracties van supporters van FC Den Bosch.

De laatste twee seizoenen werd FC Den Bosch negentiende en was er weinig te vieren in Den Bosch. De keren dat de club in het nieuws kwam, was veelal negatief, onder andere door problemen met Amerikaanse investeerders. Dit seizoen is de club een nieuwe weg ingeslagen met hulp van Aziatische investeerders. Onder leiding van technisch directeur Bernard Schuiteman en trainer David Nascimento is de weg omhoog gevonden. De club wil geen concrete doelstelling uitspreken, maar is zelf ook verrast door de prestaties van dit team.