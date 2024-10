15 jaar na Kali droomt Django Wagner over groots concert in Philips stadion

De hit 'Kali' van Django Wagner is precies vijftien jaar oud. Dat viert hij met een optreden in poppodium 013 in Tilburg. Speciaal ter ere van de volkszanger heeft Omroep Brabant het Wagnerplein in die stad omgedoopt tot ‘Django Wagnerplein’. Niemand minder dan Django zelf schuift hier aan om onder genot van een biertje en een bitterbal te kletsen over vijftien jaar levenslied, de toekomst en de vele fans die onder een Django-dekbed slapen. “Onder mij liggen? Daar ben ik toch veel te zwaar voor?”, vertelt de zanger lachend.

Een andere toekomstdroom van de volkszanger is optreden in een groot stadion. En welk stadion dan precies? “Het Philips Stadion natuurlijk!”, antwoordt hij zonder nadenken.

In september verscheen de jongste telg van zijn oeuvre, de nieuwe single ‘Juanita’. Op de vraag ‘Kali of Juanita?’ kan Django niet direct antwoord geven. “Ik moet natuurlijk Kali zeggen”, vertelt de zanger. “Maar stiekem hoop ik dat Juanita groter wordt.”

Vrijdag viert Django zijn carrière samen met zijn fans in de 013 in Tilburg. De show heet ‘Toen& Nu’ en is naast een terugblik op zijn eigen werk, ook een ode aan de artiesten waar de zanger zijn inspiratie uit put. “We gaan van Kali tot Juanita, en alles wat daartussen zit natuurlijk. Maar we maken ook wat muzikale uitstapjes met nummers van helden als Tom Jones en Elvis.”

Zijn meest bijzondere concert, gaf Django in een intieme setting: “Ik heb ooit ‘Dat ene moment’ gezongen voor een fan die terminaal ziek was. Het is een erg rustig nummer, dus dat was af en toe wel even slikken en doorzingen. Het was de laatste wens van die persoon, zo’n show blijft je de rest van je leven bij.”

Die show was niet het enige emotionele moment dat Django heeft meegemaakt in zijn carrière. Zijn liedjes gaan over alle aspecten van het leven, en daar horen natuurlijk ook de mindere tijden bij. “Soms zie ik mensen huilen tijdens een optreden”, vertelt hij. “Dan verontschuldig ik me, maar dan hoor je dat mensen hun eigen herinneringen bij nummers hebben en dat ze daar juist kracht uit putten. Je bent toch een soort steun voor mensen in moeilijke tijden.”