Brandweer rukt groots uit voor auto in water, maar blijkt speelgoedautootje

De hulpdiensten zijn vrijdagavond massaal uitgerukt in Oud Heusden omdat er een auto in het water lag. De brandweer, politie en duikers van Den Bosch snelden naar de Van Deelenstraat toe. Daar aangekomen bleek er inderdaad een auto in het water te liggen, maar de paniek sloeg al snel om in hard gelach. Het bleek om een speelgoedautootje te gaan.

Buurtbewoners zagen een rode auto liggen en sloegen alarm. Toen ze aankwamen, werd de melding nog steeds serieus genomen omdat het ook kon gaan om een scootmobiel. Duikers zochten het water af en vonden de rode speelgoedauto. Ze hebben de plas voor de zekerheid nog verder doorzocht, maar niks meer gevonden.