Gewapende overval op Kruidvat, politie zoekt nog naar dader

Een gewapende man heeft vrijdagavond een overval gepleegd op drogisterij Kruidvat op de Bunders in Veghel. Daarbij is volgens de politie niemand gewond geraakt. De daders zijn op de vlucht geslagen.

De politie reed in eerste instantie naar het filiaal in het centrum van Veghel toe, maar het bleek om de vestiging van het Kruidvat op de Bunders te gaan. Daar liep een man met een mes de winkel in en bedreigde aan de kassa het jonge personeel. Daarna sloeg hij op de vlucht. Het is niet duidelijk of de man iets buit heeft gemaakt.



De politie heeft getuigen en het personeel gehoord. Ook hebben agenten bij een naastgelegen supermarkt camerabeelden bekeken. De politie is in de omgeving naar de overvaller op zoek en deelt een signalement van de verdachte.

Gevlucht op fatbike

Het gaat om een slanke, lichtgetinte man met een donkerblauwe Nike trainingsbroek aan. Hij droeg ook een zwart bomberjack met een capuchon en een zilveren rits en zwarte Nike schoenen. De man is samen met een andere man weggereden op een zwarte fatbike. Hij was geheel in het zwart gekleed en hij droeg een muts.

De politie roept mensen die iets gezien hebben, op zich te melden. Ze waarschuwt om de mannen niet zelf te benaderen.