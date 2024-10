Willem II naar het linkerrijtje na winst op Almere City

Willem II heeft drie punten gepakt bij Almere City: 0-1. De Tilburgers herpakten zich na twee verliespartijen tegen FC Utrecht en PSV, terwijl Almere na acht wedstrijden met lege handen achterblijft. Invaller Amar Fatah maakte in de 78e minuut op schitterende wijze de winnende treffer.

Almere City FC oogde in de eerste helft sterker. De thuisclub kwam geregeld dreigend in de buurt van het Tilburgse doel. In de 15e minuut moest Willem II-keeper Thomas Didillon optreden om de nul te houden.

In de 41e minuut waren alle ogen gericht op de Cuijkse arbiter Jannick van der Laan. Hij kende de tricolores een strafschop toe, maar nadat hij op advies van de VAR de beelden had bekeken, was de beslissing duidelijk. Willem II kreeg geen penalty en de eerste helft werd zonder treffers afgesloten.

Direct na rust gaf Almere City direct zijn visitekaartje: Anas Tahiri schoot van afstand op de bovenkant van de lat.

Roerige tweede helft

De tweede helft verliep wat roerig en twee spelers van Willem II werden in korte tijd bestraft met een gele kaart. In de 52e minuut kreeg verdediger Mikaël Tirpan geel en vier minuten later was het raak voor middenvelder Amine Lachkar. Assistent-trainer Kristof Aelbrecht moest zelfs vertrekken na een rode kaart.

Ook aan Almere-zijde werd een gele kaart geïncasseerd: die was voor de Griek Vasilios Zagaritus.

Even later, in de 78e minuut, een veel zwaardere tegenvaller voor de formatie van Hedwiges Maduro. Invaller Fatah maakte het eerste en enige doelpunt van de wedstrijd. Het betekende de volle buit voor Willem II, dat nu de nummer 5 is op de (vertekende) stand in de Eredivisie.