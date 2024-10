Willem II naar het linkerrijtje na winst tegen Almere City

Willem II heeft drie punten gepakt tegen thuisploeg Almere City. De Tilburgers hebben zich na twee verliezen tegen FC Utrecht en PSV herpakt, terwijl Almere na acht wedstrijden. Invaller Amar Fatah scoorde in de 78e minuut de winnende treffer.

Almere lijkt in de eerste helft sterker dan de ploeg uit Tilburg. Ze komen geregeld dreigend in de buurt van het doel. In de 15e minuut moet Willem II-doelman Didillon optreden om de nul te houden.

In de 41e minuut wordt het spannend: er wordt gefloten voor een strafschop voor de Tilburgers. Nadat arbiter Jannick van der Laan op advies van de VAR zelf naar de beelden kijkt, is de beslissing duidelijk: Willem II krijgt geen strafschop en de eerste helft eindigt dus in een gelijkspel.

In het begin van de tweede helft komt Almere City gevaarlijk uit de hoek en schiet Anas Tahiri van afstand op de bovenkant van de lat.

Roerige tweede helft

De tweede helft is wat roerig en twee Tilburgers worden in korte tijd afgestraft met een gele kaart. Op de 52e minuut krijgt verdediger Tirpan geel en vier minuten later is het ook raak voor middenvelder Lachkar.

Twintig minuten later is het Almere aan de beurt en pakt de Griek Zagaritus een gele kaart. Drie minuten later, in de 78e minuut, wordt de thuisploeg verder gestraft - Willem II scoort het eerste en enige doelpunt van de wedstrijd. Invaller Amar Fatah scoort het winnende doelpunt en neemt daarmee drie punten terug naar Tilburg.