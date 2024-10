Drie gewonden bij steekpartij, een is er ernstig aan toe

Drie mannen meldden zich vrijdagnacht met steekwonden bij het Amphia ziekenhuis in Breda. Ze gaven aan dat ze die hadden opgelopen tijdens een vechtpartij in het centrum van de stad. Een van hen was er ernstig aan toe.

Vanwege de ernst van de situatie zette de politie de ingang van het ziekenhuis af. Aangehouden als verdachte

Een duidelijk verhaal over hoe de vechtpartij begon, konden de slachtoffers niet geven. "Omdat het onduidelijk is of de gewonde mannen alleen slachtoffer of ook dader zijn, zijn zij als verdachte aangehouden", laat een politiewoordvoerder zaterdagochtend weten. De politie doet onderzoek en roept eventuele getuigen op zich te melden.

De politie doet onderzoek bij het Amphia Ziekenhuis in Breda (foto: Perry Roovers/SQ Vision).