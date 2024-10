Vreemde vogels en witte spinnen, boswachter Frans Kapteijns weet meer

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur op de radio. Luisteraars kunnen vragen insturen via [email protected] . Dit keer in Stuifmail een vreemde witte spin, halters bij tweevleugeligen, specht sloopt deel muur en Bonsai lindeboom met vreemde rups.

Iedere zondag is er ook een nieuwe aflevering van de Stuifmail-podcast. Beluister de podcast hier:

Gevonden: een vreemde witte spin in een oud varkenshokje

Nienke Das-Verbeek vond in een oud varkenshokje een totaal witte spin en ze vroeg zich af wat voor spin het was. Ik ben dit soort spinnen ook wel eens tegengekomen in een kruipruimte en eigenlijk is het een spin, die geen spin meer is. Het is namelijk een dode spin, die door een schimmel of zwam is aangetast. Waarschijnlijk was het microklimaat in het varkenshokje mooi genoeg om te zorgen dat een witte schimmel zich heeft kunnen ontwikkelen op de dode spin. Je ziet op die beschimmelde spin op sommige plekjes ophopingen zitten. Die laten zien dat de witte schimmel zich daar het eerst heeft ontwikkeld. Bij napluizen op het internet, kwam ik tot de ontdekking dat de naam van de schimmel Engyodontium aranearum zou zijn. Ze heeft die naam gekregen in 1984, daarvoor had het een andere naam.

Jonge Spreeuwen (foto: Ria Manders)

Wat is de naam van deze vogels?

Ria Manders zag een aantal vogels, maar ze kon er geen naam opplakken. Ze dacht eerst aan spreeuwen, maar die zien er toch anders uit, dacht ze. Toch had ze het daar bij het juiste eind, want het zijn jonge spreeuwen. De verwarring is begrijpelijk, want het verenpak van een spreeuw verandert nog wel eens. Jonge spreeuwen hebben tot ongeveer begin september een onopvallend lichtbruin verenpak. De keel en de kop zijn beige-achtig. Later krijgen ze het volwassen, zwarte verenkleed met een paarsgroene gloed en opvallende witte spikkels. In de broedtijd verandert dat ook weer. Dan krijgen spreeuwen een zwart verenkleed met een gloed van groene, paarse en blauwe kleuren.

Langpootmug met gekke bolletjes (foto: Loes Westgeest)

Wat zijn dat voor rare bolletjes bij de middelste poten van deze langpootmug?

Loes Westgeest stuurde mij een prachtige foto van een langpootmug, een soort macrofoto, waarop je mooie details kon zien, zoals de twee steeltjes met witte bolletjes erop. Loes wilde graag weten wat die bolletjes waren. Tweevleugeligen horen bij de insecten: ze hebben zes poten en verder drie onderdelen van het totale lichaam, namelijk kop, borststuk en achterlijf. Insecten horen ook twee paar vleugels te hebben, in tegenstelling tot vliegen en muggen, die er maar één hebben. Maar kijk je naar deze langpootmug, zie je maar één paar vleugels, zijn het dan toch geen insecten? Jawel, dankzij die bolletjes! Deze zogenoemde 'halters' zijn eigenlijk kleiner gemaakte vleugeltjes. De halters zorgen bij die tweevleugeligen voor evenwicht en de vluchtstabilisatie. Wil je daar meer over lezen, zie deze link.

Grote Bonte specht maakt gat in een wand (foto: Frank van der Meijden)

Styroporkorreltjes vallen op de grond (foto: Frank van der Meijden)

Bij het ATLENT KinderExpertiseCentrum is een specht gaten aan het maken in een gebouw, wat kunnen wij er aan doen?

Frank van der Meijden stuurde mij een bericht over een specht, die gaten maakte in het gebouw en uit de binnenwand styropor (witte) korreltjes haalden. Nu is de vraag van Frank, wat hij daartegen kan beginnen. Wat volgens mij helpt, zijn allerlei blinkende of reflecterende artikelen ophangen op de plek des onheils. Daarbij moet je denken aan zaken als spiegeltjes, blinkende plaatjes, cd's en aluminiumfolie. Het is belangrijk dat die artikelen lekker veel bewegen en op verschillende hoogtes hangen. Op die manier los je het zo diervriendelijk mogelijk op. Ik ben wel benieuwd of het succes heeft, dus hopelijk laat Frank ons iets weten.

Vreemde lange rups op de muur (foto: Rinus Mesman)

Langwerpig insect op de muur, maar wat is het?

De dochter van Rinus Mesman zag op de buitenmuur een langwerpig insect zitten en hij en zij wilden graag weten wat het is. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat deze rups uit de spannerfamilie afkomt en dat het over een tijdje een nachtvlinder wordt. Niet duidelijk is om welke rups uit de spannerfamilie het gaat, want er zijn een hele hoop bruingekleurde familieleden. Zoals gebruikelijk schakel ik dan wat deskundigen in en zij gaven het volgende commentaar; “Moeilijk te zeggen. Het is inderdaad een spanrups. Hij lijkt me vrij groot en een naam die opkomt als mogelijkheid is peper en zoutspanner Biston betularia, maar zeker is het niet”

Peper en zoutvlinder (foto: Jaap Schelvis)

