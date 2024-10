Man tegen hoofd en op gezicht getrapt door duo na val tijdens vechtpartij

Twee mannen zijn vrijdagnacht aangehouden in Bergen op Zoom. Op camera's was rond halfdrie te zien dat zij op de Steenbergsestraat vochten met een andere man. Toen die op de grond terechtkwam, bleven ze hem schoppen. Onder meer tegen het hoofd en in zijn gezicht.

Agenten stopten de daders en lieten voor het slachtoffer een ambulance komen. Geen aangifte

Het slachtoffer wilde geen aangifte doen, maar gezien de ernst van de mishandeling besloten de agenten de twee daders toch aan te houden. Het gaat om mannen van 24 en 28 jaar oud.