Brand in dak huis houdt brandweer Etten-Leur twee dagen bezig

Het dak van een huis in Etten-Leur is vrijdagnacht verwoest door brand. Het vuur begon bij de schoorsteen, maar sloeg over. De brandweer bluste het dak, maar bewoners merkten zaterdagochtend dat er toch nog wat smeulde. De brandweer controleerde het huis daarop opnieuw.

Het vuur werd rond halftien vrijdagavond ontdekt. Op dat moment was er niemand thuis. Hoogwerker

De brandweer bestreed het vuur vanaf een hoogwerker. De straat werd tijdens de bluswerkzaamheden afgesloten voor het verkeer. Bij de brand raakte niemand gewond.

De brandweer controleerde het huis aan de Kattestraat in Etten-Leur zaterdagochtend opnieuw (foto: Tom van der Put/SQ Vision).