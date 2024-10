Slot op kooi van papegaaien na ontvoering uit dierenwinkel

Het waren spannende nachten voor senegalpapegaaikoppel King en Queen. Eerder deze week werd Queen uit de dierenwinkel gestolen. Vrijdag werd ze teruggebracht door de dief, maar was ze nog erg onrustig. Een dag later is de rust weer teruggekeerd en zit ze knuffelend met King weer in de kooi bij Pets Place in Tilburg.

Ook de medewerkers van Pets Place zijn opgelucht. Marco Stad aait voorzichtig over Queens pootjes en lacht: "Het is misschien wel aan ons te zien, we hebben er echt allemaal slecht van geslapen. We zijn heel blij dat ze weer terug is bij King."

De vrouw is de vogel een paar dagen na de diefstal wel weer zelf komen terugbrengen. De houding van de vrouw verbaasde Marco nog het meest. "Ze was echt heel nonchalant, ze had de vogel op haar schouder toen ze binnenkwam en ze zei zelfs nog dat het onze schuld was dat zij de vogel had gestolen”, zegt hij verontwaardigd. Volgens haar had de vogel door het personeel beter beveiligd moeten worden. "Ze leek niet echt spijt te hebben van haar daad, dus de aangifte ligt klaar", zegt Marco. "Maar het belangrijkste is dat ze terug is bij King."

Wat hem betreft hadden de dieven alles mogen meenemen, maar niet de dieren. Hij wordt weer boos als hij terugdenkt aan de dader. "Ze was eenzaam en ze wilde een beetje gezelligheid, dus heeft ze de vogel meegenomen." Wat Marco betreft niet de juiste manier om aan een huisdier te komen: "Het is een gekke manier van omgaan met dieren, dan is er weinig liefde te bekennen of je mist iets in de opvoeding", zegt hij boos.

Nu de vogels weer samen zijn, is King meteen een stuk rustiger dan hij na de diefstal was. Voor Queen is de stress nog niet helemaal voorbij. "Er is nu veel aandacht voor haar, ze denkt: wat overkomt me nu? We gaan nu proberen de rust weer terug te brengen", legt Marco uit.

Hij glundert: "Je ziet wel echt dat ze blij zijn om weer samen te zijn. Die arme King was na de diefstal heel de tijd om Queen aan het roepen. Het geluid ging door merg en been. Zodra ze terug was, was hij stil."

De dieren gaan voortaan achter slot en grendel, zodat dit niet nog een keer kan gebeuren.