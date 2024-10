Steeds meer ouderen overlijden na een val: 'Er moet actie komen'

Het aantal ouderen dat overlijdt na een val is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vorig jaar overleden er maar liefst 6200 ouderen nadat ze vielen, struikelden of uitgleden. In Oisterwijk konden ze daarom laten testen hoe vitaal ze nog zijn.

Als een jonge god tilt de 88-jarige meneer Ackermann een staaf op en houdt hem boven zijn hoofd terwijl hij door zijn knieën buigt. Met zijn balans zit het dus wel goed. "Op mijn leeftijd moet je in beweging blijven. Daarom doe ik mee aan deze test. En het valt me mee", vertelt hij trots. Tientallen ouderen zijn zaterdag naar de sporthal in Oisterwijk gekomen om mee te doen aan de vitaliteitstest. En dat is belangrijk, legt Maurice van Gelder van Senioren Netwerk Brabant-Zeeland uit. "Dit is heel hard nodig. Elke vier minuten gaat er een ambulance naar de spoedeisende hulp met een 65-plusser die gevallen is. Daar moeten we echt iets aan gaan doen."

"Ik probeer fit te blijven door veel aan ochtendgymnastiek te doen."

Tijdens de vitaliteitstest wordt er onder meer bekeken hoe goed het reactievermogen van de ouderen is, hoe goed hun balans is en of ze zonder te vallen kunnen opstaan en weer gaan zitten. Veel deelnemers waren goed voorbereid. Een mevrouw vertelt: "Ik probeer fit te blijven door veel aan ochtendgymnastiek te doen met Nederland in beweging. Maar ik ben wel eens flink gevallen hoor. Op straat bleef ik met mijn voet ergens achter haken en viel pal op mijn neus."

Flinke stijging Vergeleken met tien jaar geleden is het aantal dodelijke valongelukken binnenshuis enorm gestegen. In 2013 overleden 373 Brabanders door een val in huis, vorig jaar waren dat er 1006. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stijgt het percentage overledenen door zo'n noodlottige val vooral in twee groepen: mensen van 90 jaar en ouder, en mensen die in een zorginstelling worden behandeld voor aandoeningen als dementie. Meer vrouwen dan mannen sterven op die manier. Mensen die om het leven komen door een val met bijvoorbeeld een fiets zijn niet meegenomen in de cijfers.