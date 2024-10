Politie is op weg naar een melding en rijdt onderweg fietser aan

Een politieauto heeft zaterdagmiddag rond kwart voor zes een fietsster aangereden in Sint-Oedenrode. De auto was onderweg naar een melding toen de aanrijding gebeurde. De vrouw op de fiets is na de eerste medische zorg op de plek van het ongeluk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk vond plaats op de kruising van de Oostelijke Randweg met de Nijnselseweg in Sint-Oedenrode. De weg was enige tijd afgesloten voor het verkeer, toegesnelde collega’s van de agent hebben het verkeer geregeld. De agent die de fietser aanreed, bleef ongedeerd. Aan zijn dienstvoertuig is geen schade te zien.