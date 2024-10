Man scheurt met 2 kinderen op de achterbank met ruim 200 over de snelweg

Een man van 26 liep zaterdag tegen de lamp toen hij met zijn auto over de A2 bij Boxtel scheurde. Hij reed met een snelheid van 210 kilometer per uur over de snelweg, waar honderd is toegestaan. Op de achterbank zaten twee kinderen, een meisje van tien en een jongen van vijftien. De kinderen van zijn zus, zo laat de politie weten.

De man moest zijn rijbewijs inleveren en moet verplicht een cursus volgen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) over gedrag in het verkeer. De automobilist werd opgemerkt door een onopvallende motorsurveillant van de politie. Deze agent deed een snelheidsmeting en constateerde dat de man ruim twee keer harder reed dan toegestaan op de A2. Dit vanuit Boxtel in de richting van Den Bosch.