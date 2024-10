Dieren aan de wandel maken vrienden en houden de politie bezig

De politie moest zaterdagnacht in Moergestel in actie komen voor twee loslopende koeien. De dieren liepen op de kruising van de Oirschotseweg met de Vossenhoorn. Iemand die de dieren zag wandelen, waarschuwde de politie.

Toen de agenten op de bewuste plek aankwamen, zagen ze een mooi tafereel. "Een van de koeien maakte daar vrienden met een koe in het weiland", laat een agent weten.

Pony

Ook agenten van de politie Best-Oirschot waren zaterdagnacht in de weer met dieren. Zij kregen een melding over een loslopende pony. Die hebben ze terug in de wei gezet.

Waar deze pony precies aan de wandel was, is niet bekendgemaakt.