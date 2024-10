'Buitengewone topprestatie', koninklijke felicitatie voor gouden Marianne

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben Marianne Vos gefeliciteerd met haar overwinning zaterdag op het WK Gravel. Het koningspaar noemt de zege van de wielrenster uit Babyloniënbroek een 'buitengewone topprestatie' en 'een verrassing'.

De koning en koningin spreken in de felicitatieboodschap aan de inmiddels veertienvoudig wereldkampioen hun bewondering niet onder stoelen of banken. "Marianne Vos haalt haar veertiende wereldtitel en maakt hiermee haar kwartet compleet: wereldkampioen wielrennen op de weg, op de baan, in het veld en nu gravel. In de laatste tweehonderd meter ging zij vol in de aanval met een klinkende overwinning als resultaat", schrijft het koningspaar.

Lovende woorden van het koningspaar voor Marianne Vos na haar overwinning: