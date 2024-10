Een 40-jarige man is zaterdagnacht aangehouden in Etten-Leur. Hij zat op het dak van het huis van zijn ex. De man had eerder al een contactverbod opgelegd gekregen.

"Een melding 'overtreden contactverbod' nemen we zeer serieus", laat de politie weten. Agenten konden de ex in de straat aanhouden. Wat de man precies deed op het dak van het huis van zijn ex is niet naar buiten gebracht.