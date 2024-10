Hieperdepiep: auto van jarige Francie beplakt met duizenden post-its

De jarige Francie uit Liempde, ze is zondag 38 geworden, keek vanochtend wel even raar op. Op Facebook zag ze een filmpje van haar auto die een metamorfose onderging. Een geintje van haar vriendinnen Karlijn, Anne en Bianca. Drie uur zijn ze ermee bezig geweest om de auto van de jarige Jet vol te stoppen met ballonnen, compleet te beplakken met 3200 post-its (memovelletjes) en ook nog eens helemaal in plastic in te pakken, te sealen.

Toen Francie eenmaal buiten stond, bleek het geen droom of nachtmerrie, maar werkelijkheid. Haar grijze auto was veranderd in een wat kleurrijker model: haar vriendinnen hebben voor de metamorfose verschillende kleuren post-its gebruikt. De jarige kon de grap wel waarderen, zo blijkt uit het filmpje dat de aanstichtster van de grap, Karlijn, ons stuurde. "Wat heftig. Johan moet morgen weer werken", zegt Francie lachend.

Als we Karlijn zondag even spreken, staat de auto van Francie nog steeds kleurrijk te wezen voor de deur van de jarige. "Zondagmiddag is haar verjaardagsfeestje. En de kinderen hebben allemaal beloofd straks mee te helpen om haar auto weer uit te pakken", legt Karlijn uit. Hoelang ze hiermee bezig zullen zijn, vindt ze lastig te voorspellen. "Wel even, denk ik. Want we hebben de post-its er één voor één opgeplakt. Je trekt ze dus niet zomaar in één keer los."

Dit keer was de verrassing voor Francie ter ere van haar 38e verjaardag. "Een kleurrijke verrassing voor een kleurrijk persoon", legt Karlijn uit. Maar wat hebben de vriendinnen in petto voor over twee, of zelfs twaalf jaar? Karlijn wil er nog niet echt op ingaan, maar ideeën zijn er genoeg, lacht ze.

Zelf opperde de jarige volgens haar al het idee van diamond painting. Vergelijkbaar met schilderen op nummer, maar dan worden in plaats van verschillende kleuren verf, verschillende kleuren glinsterende steentjes gebruikt.

Zelf is Karlijn op 22 maart jarig. Een kleine waarschuwing kreeg ook zij al van het 'slachtoffer' van vandaag. "Wacht maar", was het advies zondag van de breedlachende jarige in de richting van haar vriendin.