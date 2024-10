Recordaantal: meer dan 24.000 deelnemers bij de Bredase Singelloop

De 37e editie van de Singelloop in Breda is drukbezocht en vlekkeloos verlopen. “Het was geweldig”, vertelt Olivier Stulemeijer, bestuurslid van de organisatie. Dit jaar deed er een recordaantal lopers mee. In totaal liepen er maar liefst 24.070 deelnemers mee, terwijl de teller vorig jaar nog op 19.460 stond.

De organisatie kijkt tevreden terug op een succesvolle editie. Het weer was aangenaam zonnig, zonder dat de lopers last van de hitte hebben gehad. “Het was erg bewolkt”, vertelt Stulemeijer. “Tijdens de halve marathon brak er wat zon door, maar het is een stadsloop, dus er was voldoende schaduw aanwezig.”

Door de drukte bij het inschrijven moest er voor het eerst met een maximum aantal deelnemers gewerkt worden. Niet iedereen kon dus meelopen, maar dit zorgde ervoor dat er een stuk minder deelnemers niet op kwamen dagen. In voorgaande jaren kwam dit vaker voor. “Doordat de plaatsen beperkt waren, hebben mensen die toch niet mee konden doen massaal startnummers uitgewisseld op Facebook en Marktplaats”, vertelt Stulemeijer

Afhankelijk van vrijwilligers

Het aantal deelnemers is dit jaar massaal gegroeid, maar dat betekent niet per sé dat de Singelloop volgend jaar enorm in omvang toe gaat nemen. “We zijn afhankelijk van vrijwilligers”, vertelt Stulemeijer. “Die zijn er het hele jaar mee bezig, en ook daar zit een maximale capaciteit aan. We gaan in ieder geval de koppen bij elkaar steken en deze editie goed nabeschouwen en evalueren.”

Een van de successen waar de organisatie dit jaar op terugkijkt, is het verplaatsen van de familieloop. Hier kunnen kinderen samen met mama, papa, broers en zussen meedoen. De vorige 36 edities stond deze loop later op het programma, waardoor de kinderen vaak lang moesten wachten voordat ze eindelijk mochten rennen. Dit jaar werd het programma voor het eerst afgetrapt met de familieloop, wat goed in de smaak is gevallen.

Een uitgebreid verslag van de Singelloop is vanaf maandag vijf uur ‘s middags te zien in het programma ‘Zinderend Zuiden’ bij Omroep Brabant.