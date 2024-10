Ongelukken zorgen voor lange files op de A2 en de A27

Verkeer moest maandagochtend rekening houden met veel vertraging op de A2 en de A27 na ongelukken. De vertraging op de A2 richting het noorden liep op tot een uur, op de A27 richting het noorden moesten mensen rekening houden met zo'n anderhalf uur vertraging.

Op de A27 van Breda richting Gorinchem was de linkerrijstrook dicht bij de brug bij Gorinchem. Deze afsluiting leidde tot een file vanaf Geertruidenberg. Deze file was op het hoogtepunt twaalf kilometer lang.

De ANWB adviseerde verkeer richting Gorinchem daarom om te rijden via Den Bosch over de A59 en de A2.

Rond halfacht werd de afgesloten rijstrook vrijgegeven. Toch duurde het tot halftien voordat de file was verdwenen.

Ongeluk bij Kerkdriel

Verkeer op de A2 van Den Bosch richting Utrecht kwam bij Sint-Michielsgestel in de file terecht na een ongeluk bij Kerkdriel. Ook daar was de linkerrijstrook dicht. Deze file was op het hoogtepunt zestien kilometer lang. Ook deze rijstrook werd rond halfacht vrijgegeven.

Ook hier duurde het tot halftien maandagochtend voordat de file verleden tijd was.