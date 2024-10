Vermiste man (89) is terecht, in goede gezondheid teruggevonden

De 89-jarige man die sinds zondagmiddag vermist was in Geldrop is in goede gezondheid teruggevonden. Hij bevond zich in Eindhoven, maakte de politie maandagochtend vroeg bekend. De man is inmiddels terug bij zijn familie.

Omdat de man urenlang niet was gezien, startte de politie zondagavond een grote zoekactie. Er werd gezocht met onder meer twee helikopters en een drone. Omdat de politie geen idee had waar de man zou kunnen zijn, vroeg ze hulp uit de omgeving.

Bij de zoektocht naar de vermiste man wordt onder meer een drone ingezet (foto: Dave Hendriks/SQ Vision).