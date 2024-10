‘Even de rem eraf’ na lang seizoen voor deze beloftevolle wielerkampioen

Het gaat hard met de ontwikkeling van wielrenner Huub Artz (22) uit Winterle. Hij kende een uitstekend seizoen en pakte onlangs de Europese titel op de weg bij de beloften. Van de ene op de andere dag veranderde zijn rol in het peloton. “Je moet best wel vechten voor een goed plekje, maar dat is wat makkelijker geworden”, geeft hij aan. Vanaf nu is het echter even tijd voor andere dingen. Na Parijs-Tours van zondag heeft hij vakantie en laat hij zijn fiets drie weken staan.

Als talent van opleidingsploeg Team Wanty-ReUz-Technord reed Huub een sterk seizoen. Zo won hij Gent-Wevelgem voor beloften, een rit in de Giro Next Gen en het hoogtepunt volgde enkele weken geleden bij het EK. “Er is sinds de Europese titel veel veranderd. Ik voel me nog dezelfde Huub, maar ik word behandeld als een Europees kampioen. Niet dat mensen me op handen dragen hoor, maar ik kom erachter dat velen de wedstrijd hebben gezien.”

"Ben zeker geen nobody in het peloton."

“In het peloton ben ik zeker geen nobody meer en ik merk dat ik meer ruimte krijg. Anderen letten meer op je dan voorheen. Al besef ik dat dat gevoel na verloop van tijd wel wegebt.” Huub deed ook al regelmatig ervaring op op het allerhoogste niveau. Vanaf 2025 maakt hij deel uit van World Tour-team Intermarché-Wanty, dan zal hij dus vaak aan de start staat met de allerbeste renners van de wereld. Vanzelfsprekend is dat zeker niet en dat weet Huub maar al te goed. In 2022 lag hij er namelijk geruime tijd uit vanwege een ernstige blaasontsteking.

"Je maakt superveel leuke dingen mee."

“Ik denk dat een leeftijdsgenoot die studeert gek zal worden van mijn opofferingen voor de sport. Vrijwel iedere dag urenlang trainen, ook als het buiten regent en hard waait. Alles staat in het teken van wielrennen. Ik weet waar ik het voor doe en dat is om een betere wielrenner te worden en om overwinningen te pakken. Het is dan ook niet moeilijk om dit leven te leiden, het is leuk en het gaat goed. Je maakt in vergelijking met een normale baan superveel leuke dingen mee.”

Huub Artz. (Foto: Cyclingmedia, Wanty-ReUz-Technord Continental Team))

De gravelwedstrijd Parijs-Tours voor beloften was zondag zijn laatste wedstrijd van het seizoen. Huub snakte al een tijdje naar vakantie. “Ik ben er eerlijk gezegd wel klaar mee, het was een lang seizoen. Mijn lichaam heeft echt moeite om op topniveau te presteren. Het is mentaal heel uitdagend om er honderd procent alles uit te halen, dat maakt het niet makkelijk.”

"Belangrijk om mentaal te resetten."