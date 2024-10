'Veel regen en heel veel wind op komst', waarschuwt onze weerman

Wanneer je deze maandagochtend naar buiten kijkt, ziet het er op veel plekken in onze provincie heel aardig uit. Maar reken je niet rijk voor de rest van de week, zo waarschuwt Berend van Straaten van Weerplaza maandagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant: "Het weer gaat omslaan. Houd rekening met veel regen en heel veel wind."

Dinsdagochtend is het weer droog. "Dat blijft het dinsdag ook lange tijd. Maar in de loop van de dag neemt de bewolking dan weer toe. Vooral aan het eind van de dinsdagmiddag kunnen enkele pittige buien overtrekken."

"De rest van de week lijkt namelijk wisselvallig te verlopen", vertelt Van Straaten op de radio. "Maandagavond zien we de bewolking vanuit het zuiden al toenemen en maandagnacht trekken enkele buien over de regio."

Hoe het weer daarna wordt, ligt aan ex-orkaan Kirk die richting onze regio trekt. Van Straaten: "Als dit systeem echt over ons land trekt, moeten we rekening houden met veel wind en ook heel veel regen. Vooral donderdag, maar misschien ook al woensdagavond."

Maar het is volgens de weerman nog onzeker waar het systeem exact heen gaat trekken. "De laatste modellen laten het wat meer zuidoostelijk trekken. Dan krijgen we alsnog met veel regen te maken, maar wel met een stuk minder wind", legt hij uit. "Het is dus nog een beetje afwachten."