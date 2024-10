Einde aan rondscheuren door Den Bosch: centrum ’s nachts afgesloten

In een groot deel van het centrum van Den Bosch gaat 's nachts een verbod gelden voor auto's. Tussen zeven uur ’s avonds en zeven uur ’s ochtends kunnen automobilisten alleen nog de stad in komen met een ontheffing. De gemeente wil daarmee de overlast aanpakken van automobilisten die ‘s nachts rondjes scheuren door de stad.

Het verbod gaat vanaf 1 januari in. Er komt dan een zogeheten 'selectief toegangssysteem', waarmee alleen mensen met een ontheffing het centrum in mogen rijden. In de meeste gevallen gaat het daarbij om Bosschenaren die in de binnenstad wonen. Er komen borden, paaltjes en camera’s om te zorgen dat mensen zich aan de nieuwe regels gaan houden.

Het systeem wordt als eerste ingevoerd in de Hinthamerdriehoek. Het gaat dan om het gebied tussen de Hinthamerstraat, Sint-Josephstraat en Zuid-Willemsvaart.

Speciale tijden voor vrachtverkeer

Om overlast en drukte in de stad verder aan te pakken, worden vanaf komende zomer ook speciale tijden ingevoerd voor laden en lossen en pakketbezorging. Dat moet zorgen voor minder vrachtwagens en bestelbussen in de stad.

Automobilisten die het centrum gebruiken als racebaan zijn veel binnenstadbewoners al jaren een doorn in het oog. De gemeenteraad dringt ook al langer aan op maatregelen. Het is de bedoeling om het toegangssysteem later ook op andere plekken in de binnenstad in te voeren. In 2030 moeten de maatregelen in de hele binnenstad gelden.

Milieuzone

Behalve deze verkeersmaatregelen gaat Den Bosch vanaf 1 maart 2025 ook een milieuzone instellen. Voertuigen die een te hoge uitstoot aan schadelijke stoffen hebben, vooral diesels, worden geweerd uit het centrum.

Omdat ondernemers aangeven dat ze te weinig tijd hebben om zich hierop voor te bereiden, heeft de gemeente een overgangsregeling goedgekeurd. Zo krijgen bijvoorbeeld marktkooplieden tot 2030 de kans om hun bestelbus op diesel te verruilen voor eentje op elektriciteit of andere, minder schadelijke brandstof.

