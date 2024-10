Niet alleen sportief scoort PSV, ook de bankrekening groeit

Op het veld gaat alles al tijden goed bij PSV, maar ook buiten het veld scoort PSV goed. Financieel was het boekjaar 2023-2024 een groot succes voor de Eindhovense club. Het draaide een recordomzet van meer dan 150 miljoen euro. Mede door dit grote bedrag is de financiële situatie van PSV weer terug op het niveau van voor de coronacrisis.

Met het landskampioenschap en overwintering in de Champions League was het afgelopen seizoen sportief gezien een uitstekend jaar voor PSV. Maar mede door deze goede prestaties zien de Eindhovenaren ook de bankrekening groeien.

PSV draaide namelijk een recordomzet van 152 miljoen euro. Aangezien de kosten 141 miljoen euro waren, kan de landskampioen een nettowinst van 11 miljoen euro noteren. De kosten vallen hoger uit dan vorig jaar maar dit heeft volgens de club vooral te maken door de goede prestaties op het veld. De personeelskosten stegen namelijk flink omdat de spelers bonussen kregen voor bijvoorbeeld het behalen van de landstitel.

Vergelijking met concurrentie

PSV kan zich nu sinds lange tijd qua omzet weer meten met Ajax. De Amsterdammers kenden een minder goed jaar en draaide eveneens een omzet van 152 miljoen. De cijfers van Feyenoord zijn voor dit jaar nog niet bekend. Maar verleden jaar kwamen zij tot een omzet van 106,6 miljoen.

Door de nettowinst van dit jaar is de financiële situatie van de Eindhovense club weer terug op het niveau van voor de coronacrisis. Het eigen vermogen is gegroeid naar meer dan 40 miljoen euro. Dat is nog wel flink minder dan Ajax. In Amsterdam hebben ze ondanks een verlies van 10 miljoen euro dit jaar nog altijd 226,4 miljoen op de bankrekening staan. Het eigen vermogen van Feyenoord was vorig jaar 7,6 miljoen.

Uitgaande transfer is nodig

Voor komend seizoen ziet het er voor PSV ook rooskleurig uit. Mede doordat ze weer geplaatst zijn voor de Champions League stromen de miljoenen binnen in Eindhoven. Toch hoopt de club nog voor het einde van het boekjaar (1 juli 2025) nog een grote uitgaande transfer te realiseren.

Dat is nodig voor een positief transferresultaat. In het afgelopen boekjaar zaten nog de verkopen van Ibrahim Sangaré, Xavi Simons en Yorbe Vertessen. De transfers van Jordan Teze en Jason van Duiven vallen in het huidig boekjaar maar zijn nog onvoldoende om de afschrijvingskosten te dekken.

Ondanks dat die transfer nog niet gerealiseerd is, verwacht PSV ook dit seizoen een nettowinst te kunnen noteren zodat het eigen vermogen verder door kan groeien.