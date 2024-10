Van Duits profavontuur naar Eredivisie en vroeg opstaan: 'Ritme is wennen'

Ze stond bekend als een groot talent voor de toekomst. Jolijn de Haan (22) uit Dongen besloot echter dit jaar haar volleybal-carrière in het buitenland te beëindigen en niet meer uit te komen voor de nationale ploeg. Spijt heeft ze geen moment. “Ik zag leuke dingen, maar ook minder leuke dingen. Het is niet dat ik koste wat kost een WK of de Olympische Spelen wilde halen.”

Het volleybalseizoen in Nederland ging afgelopen weekend van start. Bij Sliedrecht Sport keerde Jolijn de Haan terug in de Eredivisie, nadat ze vorig seizoen bij Ladies in Black Aachen speelde. Het kon het begin worden van een mooie profloopbaan in het buitenland, maar de Dongense besloot eerder dit jaar dat het bij één jaar Duitsland blijft. “Ik heb er een goed seizoen gehad met een gezellig team en ik woonde samen met een leuke kamergenote. Puur alleen op volleybalgebied haalde ik er echter niet het gewenste plezier uit”, zegt ze in het Omroep Brabant-radioprogramma De Zuidtribune.

"Het was best intens, dat vond ik niet echt leuk."

“We trainden vaak twee keer per dag, het was soms uren rijden naar wedstrijden, al met al was het best intens. Ik merkte dat ik dat toch niet echt leuk vond, ik hecht meer waarde aan andere dingen zoals vrienden, familie en studeren. Van die gedachte werd ik enthousiaster dan nog jaren alles geven voor volleybal. Wat in Duitsland wel top was, was de sfeer. Het leeft er veel meer dan in Nederland."

"Voor velen kwam het als een shock."

Van haar beslissing om haar buitenlandse profavontuur op te zeggen, heeft ze geen seconde spijt gehad. “Eerlijk gezegd twijfelde ik al of ik naar Duitsland wilde. Ik heb het geprobeerd, want wat is nou een jaar op een mensenleven? Ik heb de beslissing om terug te keren pas durven nemen toen ik stopte met nadenken over wat anderen ervan zouden vinden. Voor velen kwam het denk ik wel als een shock.” Gesprekken met het thuisfront hielpen Jolijn toen en nu nog steeds. “Ik heb veel met mijn ouders gesproken en ik ben close met mijn zus. Ze bekeken het op een andere manier en waren altijd behulpzaam. Wat ik ook zou beslissen, ze staan achter me. Dat geeft een vorm van rust.” Na het seizoen in Duitsland was ze er even helemaal klaar mee. “De eerste weken heb ik geen volleybalhal gezien. Het was tijd om andere dingen te ondernemen. Al snel voelde ik de rust in mijn lichaam terugkeren en de chaos verdwijnen. Voor mij de bevestiging dat mijn keuze de juiste was.”

"Laatste keer standaard om 7 uur uit bed, was op de middelbare school."

Haar leven ziet er momenteel een stuk anders uit dan in Aachen. “Daar stond alles in het teken van volleybal. Bij Sliedrecht Sport heb ik het plezier in de sport teruggevonden. We trainen vier middagen per week, maar daarnaast ben ik gaan werken als recruiter. Het kantoorleven is leuk, maar wel nieuw voor me. De laatste keer dat ik standaard om 7 uur uit mijn bed kwam, was op de middelbare school.”

Jolijn de Haan (linksonder) een paar jaar geleden als speelster van Sliedrecht Sport (foto: OrangePictures / Wout van Zoeren).