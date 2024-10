Nu al 10.000 tickets verkocht voor amateurfilm Burgemeestersmoord

De amateurfilm Burgemeestersmoord draait nog geen drie weken in de bioscoop, maar nu al hebben meer dan 10.000 mensen een kaartje gekocht. De film over de moord op twee Brabantse burgemeesters vlak voor de bevrijding in 1944, is zo’n groot succes dat de voorstellingen in Someren en Asten al zijn uitverkocht. Ook andere bioscopen in Nederland gaan de film nu draaien.

De oorlogsfilm ging op 20 september in première en sindsdien zijn de reacties lovend. Dat blijkt ook wel uit de belangstelling voor de film. In Asten en Someren, waar de film tot nu toe alleen draaide, zijn de voorstellingen al uitverkocht en daar is al een wachtlijst ontstaan. “Dit is iets waar ik van tevoren nooit van had durven dromen”, reageert regisseur Daan Blommers. Waar veel oorlogsfilms over grote veldslagen gaan, dook Blommers in de geschiedenis van twee burgemeesters uit Someren en Asten. Zij gaven hun leven, om de inwoners van hun dorpen te beschermen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vlak voor de bevrijding werden ze op een landweg door SS’ers geëxecuteerd. Het verhaal grijpt veel mensen aan, zo blijkt. En dus draait de film vanaf donderdag voor het eerst ook buiten Asten en Someren. De film is dan ook te zien in Helmond, Eindhoven, Panningen, Kerkrade en Den Bosch. Vrijdag verschijnt de film voor de eerste keer op het witte doek in Weert en later deze maand volgen Geldrop, Waalwijk, Breda en Terneuzen. Kijk hier naar de trailer van de nieuwe film over de burgemeestersmoord:

Wachten op privacy instellingen...