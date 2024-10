Harrie Lavreysen gaat WK-baan op met maar één missie: drie keer goud

Harrie Lavreysen gaat deze maand op het wereldkampioenschap baanwielrennen weer voor een hattrick. Hij doet voor Nederland mee op de sprint, keirin en teamsprint. Op de Olympische Spelen in Parijs afgelopen zomer was de 27-jarige baanwielrenner uit Luyksgestel op deze drie onderdelen de sterkste van allemaal.

Lavreysen kan zijn zesde hattrick bij een groot internationaal kampioenschap noteren. Behalve op de Spelen van Parijs pakte hij ook al drie keer goud op het WK van 2020 en 2021 en op het EK in 2023 en 2024.

De selectie van bondscoach Hugo Haak kent weinig verrassingen. Alle renners van de olympische selectie komen op dezelfde onderdelen in actie. "Deze groep topatleten wordt aangevuld door de jonge talenten Kimberly Kalee en Tijmen van Loon. We kijken ernaar uit om op alle onderdelen mee te kunnen doen om de medailles, met in het bijzonder de mannen en vrouwen teamsprint", laat bondscoach Hugo Haak weten.

Het WK baanwielrennen wordt van 16 tot 20 oktober gehouden in het Deense Ballerup.