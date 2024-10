Fileseizoen begonnen: zo kom je veilig en rustig thuis

Met de komst van het herfstweer nemen de dagelijkse files weer toe op de Brabantse snelwegen. Een deel van de automobilisten kiest na een lange werkdag ervoor om bij file vaker van rijstrook te wisselen, hopend dat ze zo sneller thuis zijn. Volgens oud-verkeersdocent Ruud Hornman uit Lage Mierde werkt die tactiek averechts. "Rijstrookwisselaars zorgen voor veel frustratie."

Met al die herfstbuien in het vooruitzicht is het volgens Hornman belangrijk om goed voorbereid de weg op te gaan. "De beste manier om niet in een file terecht te komen, is door op tijd de routeplanner te raadplegen," zegt de oud-verkeersdocent.

Uit zijn jarenlange ervaring weet Hornman dat de meeste files ‘voorspelbaar’ zijn. "Denk aan files door grote werkzaamheden of de dagelijkse spits op piekmomenten."

Slechts een klein deel van de files is onvoorspelbaar, vaak veroorzaakt door een verkeersongeluk. "In die incidentele gevallen is het belangrijk om rustig te blijven. Rijd met het verkeer mee en blijf zo lang mogelijk op je eigen rijstrook," adviseert hij.

'Wissel niet van rijstrook'

Hornman heeft één belangrijk advies voor alle automobilisten: wissel niet van rijstrook in de hoop sneller vooruit te komen. "Dat zorgt alleen maar voor meer oponthoud en geïrriteerde medeweggebruikers."

Daarnaast is het ook niet sneller. "Door rijstrookwisselaars ontstaat er een soort harmonica-effect. Gelijkmatige snelheden zijn goed te beheersen, maar snelheidsverschillen door automobilisten die zich ergens tussen willen proppen, zorgen voor meer oponthoud. Denk dus niet dat je sneller thuis bent."

Volgens Hornman beheerst niet iedereen de kunst van filerijden. "Het slechtste wat je kunt doen, is je geduld verliezen. Jezelf opwinden en boos worden om een file is onnodig en kan leiden tot asociaal rijgedrag."

Sluiproutes

Een andere veelgebruikte tactiek om files te vermijden, is via sluiproutes, zegt Hornman. "Dat je in de spits in een file terechtkomt, is op sommige plekken onvermijdelijk," zegt hij. Door de ‘voorspelbare’ files kiest verkeer tussen Eindhoven en Tilburg steeds vaker voor sluiproutes binnendoor.

Die ontwikkeling baart Hornman zorgen. "Inwoners van kleine dorpen worden gek van al dat sluipverkeer. Daarnaast zijn de dorpswegen totaal niet ingericht op die extra hoeveelheid verkeer," sluit hij af.