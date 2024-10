Busproducent VDL bouwt 157 nieuwe elektrische bussen voor Arriva

Busfabrikant VDL uit Eindhoven heeft een grote order binnengehaald. Het bedrijf gaat 157 nieuwe elektrische bussen leveren aan vervoerder Arriva. Die bussen gaan vanaf de zomer van volgend jaar rondrijden in West-Brabant.

VDL begint in de eerste helft van volgend jaar met de levering van 58 VDL Citea's type LE-122 en 99 bussen van het type LE-135.

Eerder bestelde Arriva samen met de provincie al 64 van dit soort bussen bij VDL, toen voor Oost-Brabant. Die gaan binnenkort rondrijden in Tilburg en op de tracés tussen Uden-Veghel-Eindhoven en Uden-Veghel-Den Bosch.

Alle nieuwe bussen hebben camerasystemen in plaats van traditionele spiegels en een innovatief klimaatsysteem. Daarnaast is er extra verlichting in de bussen, hebben de stoelen extra dikke zit- en rugkussens en zijn de meeste stoelen naar voren gericht.

Volgens Arriva is de bestelling ook belangrijk met het oog op de milieudoelstellingen.“Ruim 90 procent van het openbaar vervoer in West-Brabant, wat door Arriva verzorgd wordt, is straks elektrisch", ”, legt Jan Pieter Been, regiodirecteur van Arriva Zuid uit. "Daar zijn we bijzonder trots op. Dat past bij ons doel om in Brabant in 2027 volledig CO2-neutraal te werken."