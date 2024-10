Man nog steeds boos om aanhouding tien jaar geleden: agent online bedreigd

Een agent uit Breda is jarenlang online bedreigd. Hij kreeg de zwaarste verwensingen naar zijn hoofd, en zijn gegevens en foto’s van hem en zijn familie werden op Facebook gezet. Sinds 1 januari 2024 is dit strafbaar en daarom stond A. K. (37) uit Breda maandag voor de rechter.

Niet alleen de agent, maar ook justitie en de reclassering maken zich zorgen om deze man. Hij heeft geen enkel inzicht in zijn problemen en kan zich niet inleven in een ander. Daarbij is hij heel eigenwijs, boos en zeer wantrouwend naar instanties.

Dat was ook te merken in de rechtszaal. K. was nog steeds boos en viel de rechter en de officier van justitie continu in de rede. De reden voor zijn boosheid is een ‘onterechte aanhouding’ in 2014 door de agent, waardoor hij destijds in de cel belandde. "Onterecht", benadrukte hij talloze keren.

Opvallend genoeg was het acht jaar rustig. Pas vanaf 2021 begonnen de online bedreigingen richting 'die corrupte agent'. Sinds begin dit jaar is dit strafbaar gesteld, en daarom werden alleen de online bedreigingen van dit jaar door de politierechter besproken.

Foto's op Facebook

In januari zette K. meerdere foto’s van de agent en diens vrouw op zijn Facebookpagina. Ook publiceerde hij een proces-verbaal waarop alle gegevens van de agent zichtbaar waren. De agent voelt zich hierdoor ernstig bedreigd en kan niet meer normaal functioneren, zowel op zijn werk als thuis.

In juli plaatste K. opnieuw gegevens van de agent op Facebook, en in september nogmaals, maar toen zonder diens naam te noemen. Zowel de agent, de officier van justitie als de reclassering maken zich grote zorgen of K. ooit zal begrijpen dat zijn gedrag onacceptabel is.

De boosheid van K. richting de agent lijkt niet te stoppen, en de officier van justitie vreest dat K. zal doorgaan met het plaatsen van bedreigende berichten op Facebook. Zelf verklaarde K. dat hij het nu begrijpt en dat hij 'verder moet met zijn leven'.

Contactverbod

De officier eiste een zwaar strafpakket: vier maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk. Ook eiste ze dat K. nooit meer een bericht over de agent plaatst op internet en een contactverbod van vijf jaar. Ze waarschuwde direct dat, als K. toch doorgaat met zijn online bedreigingen, een tbs-maatregel aan de orde kan komen.

Zo ver is het nu nog niet. De politierechter wil vooral dat K. stopt met het bedreigen van de agent. Hij vond het niet nodig dat K. opnieuw de cel in gaat en legde hem 18 dagen cel op, die hij al in voorarrest heeft gezeten, en 42 dagen cel voorwaardelijk. K. mag niets meer op internet plaatsen over de agent, ook niet zonder zijn naam te noemen. Daarnaast kreeg hij een contactverbod van drie jaar.