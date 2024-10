MMA-vechter Benita is ander mens in de kooi: 'Ik ben gewoon gek'

In de kooi gaat het er keihard aan toe. Van rake stoten, supersnelle trappen tot ellebogen. Voor Benita van Rooij (26) is Mixed Martial Arts (MMA) haar leven. De Osse traint iedere dag meerdere keren en is als professional nog ongeslagen. Haar grote doel is om de beste van de wereld te worden. "Alles moet wijken voor mijn sport, ik heb er heel veel voor over."

Floor Jansen Geschreven door

Alleen al het kijken naar filmpjes van eerdere wedstrijden van Benita maakt indruk. "Het complete plaatje van Mixed Martial Arts is wat ik gewoon echt vet vind. De trainingen, de verschillende disciplines, de wedstrijden, het werken naar een doel, alles aan de sport vind ik leuk", vertelt Benita.

"Ik ga mijn droom achterna: de beste worden."

De liefde voor MMA ontstond toen ze een film zag van voormalig wereldkampioene Marloes Coenen. “Ik deed aan kickboksen, maar dat was het net niet. Toen ik over MMA hoorde, ben ik naar Amsterdam gegaan voor een personal training. Ik was direct verkocht, een mix van allerlei verschillende vechtsporten." Het leven van Van Rooij veranderde voorgoed: "Iedere week reed ik van Brabant naar Amsterdam. Uiteindelijk ben ik bij Van Buel Sports in Oss terechtgekomen waar ik mijn droom najaag: de allerbeste worden." Bij de Osse sportschool trainen ook onder meer MMA-profs Germaine de Randamie en Lizzy Gevers. Duane van Helvoirt werkt er als trainer. De MMA-kampioen ziet een prachtige sportieve toekomst voor Benita weggelegd. Benita werkt hier hard aan: "Zeker zes dagen in de week train ik twee keer per dag, met regelmatig een middagtraining erbij. Alle keuzes die ik in mijn leven maak, staan in het teken van de sport. Kan het niet, dan doe ik het niet." In haar profcarrière is Benita ongeslagen. Ze heeft er inmiddels vijf profwedstrijden op zitten bij de Levels Fight League (LFL). "De titel van ongeslagen zijn heeft voor mij wel waarde." Verliezen is dan ook geen optie voor Benita: "Ik moet er niet aan denken, ik doe er alles aan om te winnen." Angst kent Benita niet maar zenuwen wel: "Ik heb altijd keiveel zenuwen voordat ik de kooi in stap. Maar je krijgt er ook veel adrenaline van. Daardoor voel je de pijn niet."

"Als ik moet breken, dan breek ik."