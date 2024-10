Bewoner van verzorgingshuis vermist en overleden, maar deur blijft open

De overleden vrouw van 79 die zaterdag in een maisveld in Schijndel werd gevonden, was afkomstig uit zorginstelling het Mgr. Bekkershuis. Vanaf 2020 is in Nederland de Wet Zorg en Dwang ingevoerd waardoor zorginstellingen een zogenaamd ‘opendeurenbeleid’ moeten voeren. Mensen mogen niet tegen hun zin in vastgehouden worden zolang ze geen gevaar voor zichzelf zijn. "Met opsluiten sluit je alle risico’s uit, maar wordt iemand daar gelukkig van?”

Een woordvoerder van Laverhof , waar het Mgr Bekkershuis onder valt, betreurt het dat een van hun bewoners uiteindelijk op deze manier is overleden, maar vindt niet dat dat betekent dat de deur dan maar permanent op slot moet: “Bewoners wonen bij ons vaak in het laatste deel van hun leven, dan wil je wel een goede levenskwaliteit kunnen bieden. Je kunt de deur op slot zetten, maar waar geniet iemand dan nog van?”

De woordvoerder vergelijkt het het loslaten van je kinderen: “Wanneer je je kinderen voor het eerst alleen laat fietsen, is dat ook erg spannend als ouder. Maar het is iets dat je nu eenmaal moet loslaten.” Ook vinden familieleden het volgens hem veelal fijn dat de bewoners zoveel vrijheid krijgen als mogelijk is.

In goed overleg met de familie

“Ons beleid is dat bewoners de maximaal mogelijke ruimte krijgen. We maken die inschatting in overleg met de familie”, vertelt de woordvoerder. De vrouw die in het maisveld werd aangetroffen mocht die vrijdag het Mgr. Bekkershuis dus verlaten en zou zich normaal gesproken netjes tegen etenstijd melden. Toen dit niet het geval was, trokken de verzorgers aan de bel en werd er een zoekactie op touw gezet.

Het was snel donker, dus de zoektocht werd noodgedwongen gestaakt in de avond. De volgende ochtend spotte de politiehelikopter de vrouw in het maisveld aan de Structuurweg in Schijndel. Helaas was het toen al te laat.

Bedhekjes en sensoren

ActiZ, de brancheorganisatie van zorgorganisatie begrijpt dat mensen verbaasd kunnen zijn over het opendeurenbeleid, maar benadrukt ook het belang van een waardige kwaliteit van leven. “Het beleid kan gek klinken voor mensen die er zelf niet mee te maken hebben. Maar mensen die zelf in zorg zitten en hun naasten vinden het hoofdzakelijk fijn dat er iets van vrijheid is. Het is natuurlijk tragisch dat het nu fout is gegaan, maar in veel gevallen gaat het gewoon goed”, vertelt een woordvoerder.

Er zijn volgens ActiZ allerlei manieren om het opendeurenbeleid zo veilig mogelijk uit te voeren. Zo kunnen verzorgingstehuizen bijvoorbeeld gebruik maken van een bedhekje of sensoren die meten wanneer iemand valt. “Het is daarbij belangrijk om te kijken wat passende zorg is. De mate van vrijheid wordt halfjaarlijks in overleg met de persoon zelf of familie opnieuw gekozen. Het gaat om een afweging maken tussen kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg en veiligheid. Bij het leven horen nu eenmaal bepaalde risico's.”