Buurtbewoner steekt talloze autobanden lek en vergiftigt puppy

Bewoners van Lage Mierde zijn het spuugzat: een buurtbewoner maakt hen het leven zuur met allerlei streken. Zo zou hij banden lek steken van auto’s die voor zijn huis op Het Laar parkeren en vergiftigde leverworst hebben achtergelaten in het hondenuitlaatgebied. Ook is hij door andere bewoners betrapt terwijl hij spijkers op de wandelpaden om en nabij zijn woning aan Het Laar strooide. “Ik slaap slecht en heb er psychische klachten van. Iedere ochtend houd ik mijn hart vast voor wat het vandaag weer gaat worden”, vertelt een bezorgde buurtbewoner.

Al maandenlang wordt de buurt geteisterd. Iemand die in dezelfde straat woont heeft al sinds mei last van de, naar eigen zeggen, treiterijen, die wel erg ver gaan. Zo is er leverworst met rattengif gevonden in het parkje waar mensen hun honden uitlaten. Resultaat: een puppy is overleden. “Die man had net een paar weken zijn nieuwe pup. Hij was er nog zo blij mee. Verschrikkelijk is het”, verzucht een buurtbewoner.

Het is niet zeker wie de leverworst heeft verstopt, maar de buurt heeft een donkerbruin vermoeden. Er worden structureel banden lek gestoken van auto’s voor één woning op Het Laar. “Die man kwam op de dag dat ik hier kwam wonen al naar me toe en wees direct naar de openbare parkeerplaatsen aan de straat. ‘Dat is mijn plek, dat is de buurman en dat is die van jou’”, vertelt een bewoner.