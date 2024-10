'Gravelkoorts' in Brabant door wereldkampioenen Vos en Van der Poel

Gravelrijden, een vorm van fietsen waarbij je over zand- en grindpaden koerst, stijgt snel in populariteit. In Brabant zijn we er zelfs twee keer wereldkampioen in: Marianne Vos en Mathieu van der Poel wisten het voorbije weekend allebei de gouden plak op het WK Gravel in Leuven te veroveren. Nol van Loon uit Tilburg is een 'gravelfreak' van het eerste uur. "Bij gravel draait het om genieten."

