Demi had extreme eetbuien, maar rent nu de marathon

Hardlopen speelt een belangrijke rol in het leven van Demi Op Heij (27). De Eindhovense was jarenlang niet gelukkig met zichzelf en verwaarloosde haar lichaam, maar besloot toen de hardloopschoenen aan te trekken. Binnen elf maanden veranderde ze van een Demi met een matige conditie naar een Demi die zondag de Marathon Eindhoven rent. "Ik voel me weer energiek en krachtig."

Acht jaar lang kampte Demi met een eetstoornis. “Ik had extreme eetbuiten om mijn emoties te onderdrukken. Bovendien had ik de slechte gewoonte om te roken en vapen. Ik dacht dat ik mijn emoties en eetbuien maar moest accepteren, ik had ze inmiddels al zo lang.”

"Het lijkt alsof je de hele wereld aankunt."

Op zoek naar afleiding, werkte ze heel veel, met een burn-out als gevolg. Het hardlopen zorgde er uiteindelijk voor dat ze weer lekker in haar vel kwam te zitten. “Het gevoel dat je krijgt als je rent, is zo fijn. Het lijkt alsof je de hele wereld aankunt." Drie keer in de week staat een hardlooptraining op het programma. “Meestal loop ik in het weekend een lange afstand. Maar het is niet alleen trainen. Ik zorg ook dat ik genoeg slaap en de juiste voeding binnenkrijg. Zo zorg ik voor de juiste energie.”

"Als ik het kan, kan iedereen het."

Dat ze zondag meedoet aan de marathon in haar woonplaats, is iets waar ze eind vorig jaar nog niet van durfde te dromen. “Ik had niet eens verwacht dat ik vijf kilometer achter elkaar kon hardlopen, laat staan een hele marathon. Je kunt dus veel verder komen dan jezelf in eerste instantie zou denken. Als ik het kan, kan iedereen het. Je moet er wel je grenzen voor verleggen.”

"Ik was zo diep gezonken en ben er uitgekomen."

Demi is niet alleen met haar eigen prestatie bezig. Ze heeft een boodschap die ze graag wil delen. “Blijf altijd dicht bij jezelf staan en kies voor je eigen waardes. Laat je niet leiden door de mening of verwachtingen van anderen. Ik was zo diep gezonken en ook ik ben eruit gekomen.”

Demi Op Heij.