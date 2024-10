Explosief blaast op klaarlichte dag glas uit voordeur huis

Bij een huis aan de Beiaard in Etten-Leur is maandagmiddag op klaarlichte dag een explosief afgegaan. De klap was zo hard dat het glas uit voordeur werd geblazen, zo maakte de politie dinsdagochtend bekend.

De explosie gebeurde rond kwart voor vier ’s middags. Op dat moment was er iemand thuis, maar er raakte niemand gewond. Buurtonderzoek

De politie deelt een dag na de explosie pas informatie over het voorval en doet buurtonderzoek. Ze roept getuigen op zich te melden. Ook is ze op zoek naar camerabeelden.