Natascha's leven verwoest na sterilisatie: nu eist ze compensatie

In 2012 liet Natascha de Ruyter uit Hank zich steriliseren met het implantaat Essure. Na haar sterilisatie kreeg ze ernstige gezondheidsproblemen, waar ze blijvende klachten aan overhield. Ze bleek niet de enige: een groep van zo'n 2750 vrouwen, allemaal uit Nederland, heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Duitse farmaceut Bayer. "Ik ben 6 jaar van mijn leven kwijt", zegt Natascha tegen het tv-programma Een Vandaag.

Natascha (48) liet zich met de Essure-veertjes steriliseren, omdat ze zeker wist dat ze geen kinderen wilde. Volgens artsen was het een prettige en veilige methode, waarbij je niet onder narcose hoefde. In de jaren erna kreeg ze ernstige gezondheidsklachten, zoals slapeloosheid, rug- en bekkenpijn, zenuwpijn, vergeetachtigheid en hoofdpijn, zo schrijft Een Vandaag.

Natascha veranderde van een sportieve en sociale vrouw met een eigen hondenschool in een doodziek mens dat nauwelijks van de bank kwam. "Het was vier jaar lang ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Ik ging van de ene naar de andere specialist en had pijn, pijn, pijn."

Zelfs na een ziekenhuisopname van tien dagen, waarin meerdere artsen aan haar bed verschenen, kreeg ze geen duidelijke diagnose, vertelt ze emotioneel in het tv-programma. "Toen ben ik weer naar de huisarts gegaan en heb ik gevraagd: 'Heb je nog een optie, is er een alternatief?' Want als dit de rest van mijn leven is, dan wil ik ermee stoppen.'"

Facebookgroep

Ten einde raad ging Natascha naar een natuurgeneeskundige en die vermoedde dat de klachten uit haar buik kwamen. "Ik lag daar op die tafel en in een keer viel het kwartje", zegt Natascha. "Ik vertelde hem dat ik me een aantal jaar geleden had laten steriliseren. En dat de klachten daarna waren begonnen."

Ze ging op onderzoek uit en belandde al snel bij de Facebookgroep Essure Problemen Nederland, waar ze verhalen las van andere vrouwen met vergelijkbare klachten. "Het was een feest van herkenning, toen ik de verhalen las van alle vrouwen die hetzelfde hadden meegemaakt. Ik heb de hele avond gehuild, was helemaal kapot. Ik had zoiets van 'eindelijk'. Eindelijk iets tastbaars."

In 2016 liet Natascha de Essure-veertjes verwijderen, waarna haar klachten snel verminderden. Toch heeft ze blijvende schade opgelopen. Door een metaalallergie heeft ze auto-immuunproblemen ontwikkeld.

Zaak aangespannen

Natascha en de ruim 2750 andere Nederlandse vrouwen worden in de rechtszaal vertegenwoordigd door de Stichting Essure Claims, die Bayer in 2021 al aansprakelijk stelde via een collectieve schadeclaim.

De stichting stelt dat het implantaat ernstige klachten veroorzaakt, omdat de twee metalen veertjes die tijdens de behandeling in de eileiders zijn ingebracht bij meerdere vrouwen zijn losgeraakt en organen hebben doorboord.

Ruim dertigduizend vrouwen in Nederland hebben zich middels de Essure-veertjes laten steriliseren. Inmiddels hebben meer dan vierduizend vrouwen de veertjes weer laten verwijderen. Per getroffen vrouw wordt een schadevergoeding tussen de 10.000 en 40.000 euro geëist.

Hoop op 'sorry'

Voor Natascha bestaat er geen twijfel over de oorzaak van haar klachten. "Ik ben er honderd procent van overtuigd dat die veren mij zo ziek gemaakt hebben, honderd procent. En de artsen met mij", zegt ze vastbesloten.

Natascha weet dat het nog een hele tijd kan duren voordat de rechter tot een oordeel komt. "Ik zou graag willen dat Bayer zegt: 'Sorry vrouwen, dit hebben wij niet goed gedaan. Wij hadden dit anders moeten doen.'"