Martijn filmt Brabant van bovenaf en dat levert deze mooie beelden op

Dat Brabant de mooiste provincie van Nederland is, wisten we natuurlijk allang. Maar Martijn van de Wouw laat dat in een nieuwe serie 'Boven Brabant' nog maar eens zien. Met een drone vliegt hij boven de mooiste plekjes van onze provincie. In zes afleveringen krijg je de mooiste plekken te zien en vliegt hij zelfs door de Sint-Janskathedraal in Den Bosch.

Het was een idee waarmee Martijn van de Wouw al langer liep. De mooiste plekjes van Brabant van boven filmen. De cameraman behaalde de juiste certificaten en kon zo met een drone boven onze provincie gaan vliegen.

"Nu al te zien op de app van Brabant+."

"Ik wist eigenlijk al vrij snel dat er iets moois van te maken was. En dat is naar mijn mening ook gelukt", vertelt hij. Deze dinsdag is de zesde aflevering van 'Boven Brabant' te zien op TV. In deze aflevering vliegt Martijn met zijn drone door de Sint-Jan in Den Bosch. "Dat was een hoogtepunt. Het bestuur had er geen problemen mee en vond het wel mooi. Ik heb eerst veel geoefend op een open terrein voordat ik in zo'n eeuwenoud gebouw ging vliegen. Het was best spannend."

Een shot van in de Sint-Jan (foto: Omroep Brabant).

"Het zijn unieke beelden want niet iedereen mag zomaar vliegen met een drone boven Nederland", vertelt Martijn over de rest van de serie. "We hebben ook echt goede afspraken moeten maken met de vliegvelden in Brabant. Op bepaalde plekken in de provincie moet je dan radiocontact hebben met de verkeerstoren om daar te mogen vliegen." Wanneer hem gevraagd wordt naar het mooiste stukje Brabant hoeft hij niet lang na te denken. "Bergen op Zoom heeft mij heel erg verrast. Die zit in de laatste aflevering. Het was toen helaas niet zo goed weer, maar toch verbaasde mij het hoe mooi die stad is."

"Er zijn nog meer plekken die ik zou willen laten zien."

"Ik heb tijdens het uitzoeken ook veel gevonden over Bergen op Zoom wat ik nog niet wist", vervolgt Martijn zijn verhaal. "Het Markiezenhof is bijvoorbeeld echt prachtig. En ik wist helemaal niet dat Bergen op Zoom vrij kort geleden nog aan zee lag." In acht afleveringen krijgt de kijker een mooi beeld van Brabant, maar als het aan Martijn ligt is dit nog niet alles. "We hebben nog niet heel Brabant gehad. Er zijn nog genoeg plekken die ik wil laten zien. Hopelijk komt er dan ook een vervolg."