Prins Oeteldonk stopt per direct: opvolger mag geen 'populaire paljas' zijn

Oeteldonk is in rep en roer, want prins Amadeiro XXVI neemt afscheid. Per direct. Koen Becking vervulde de rol van prins Amadeiro de afgelopen vijf jaar in het eeuwenoude Bossche carnavalsspel. Wie zijn opvolger wordt, is traditiegetouw tot komend carnaval met geheimzinnigheid omgeven. De kans dat het een Bosschenaar is, is uitgesloten. "Het moet een minzaam iemand zijn met een beetje prinselijke op afstand."

Een hoop geheimen dus, maar er zijn een paar zekerheden. De volgende prins heet Amadeiro XXVII (de 27e), spreekt keurig algemeen beschaafd Nederlands, mag zelf bepalen hoe lang zijn ambtstermijn duurt en komt dus niet uit Den Bosch. Dat laatste is tenminste de afgelopen 113 jaar zo geweest, weet carnavalshistoricus Rob van de Laar. Hij was zelf jarenlang minister-president van de Oeteldonksche Club en kent de geschiedenis van buiten. "Het staat nergens beschreven waarom de prins 'van buiten' komt", zegt Van de Laar. "Ik vermoed dat met een prins van buiten de stad het dorpse karakter van het Oeteldonkse spel beter tot uiting komt. Als de zoon van de slager op de hoek prins wordt, noem je hem geen hoogheid."

Carnaval in Den Bosch In Den Bosch wordt carnaval anders gevierd dan op de meeste plekken in Brabant. Het Oeteldonkse carnavalsspel kent sinds 1882 een schat aan eigen gebruiken en tradities. De stad Den Bosch wordt omgedoopt in het dorp Oeteldonk. Iedere inwoner wordt boer of durske en draagt een boerenkiel.

Van de Laar was als hoofd van de carnavalsvereniging bij de aanstelling van twee Amadeiro’s betrokken. Voor de zoektocht naar een nieuwe prins is geen blauwdruk. "Meestal zijn het mensen die op de een of andere manier al iets met Oeteldonk te maken hadden", legt de carnavalshistoricus uit. Zo was Jan Kapelle (Amadeiro XXII in 1981 en 1982) via zijn werk bij Heineken bekend met het Oeteldonkse carnaval. "Er worden ook namen aangedragen, vervolgens ga je met iemand in gesprek." Wat iemand een geschikte Oeteldonkse prins maakt? "Het moet een minzaam persoon zijn, een mensenmens. Hij moet van humor en gein houden. Geen populaire paljas of iemand die staat te springen en dansen op een podium. Dat is bij ons niet de bedoeling."

"Als het uitlekt, gaan we meteen op zoek naar een ander."

Het is Van de Laar in zijn tijd als minister-president altijd gelukt om de naam van een nieuwe vertolker van Amadeiro geheim te houden. "Als je het spel goed speelt, weet niemand het. Dat is de lol. Ik heb wel altijd gezegd: als het vooraf uitlekt, is het afgelopen. Dan gaan we meteen op zoek naar een ander." Wie vanaf komend jaar de rol van Amadeiro vertolkt, wordt hoogstwaarschijnlijk bekend op carnavalszondag in maart volgend jaar. Dan komt de nieuwe prins met de trein aan op het station. "Al gaat het niet zozeer om wie er in het pak zit", vindt Van de Laar. "Als iemand dat pak aanheeft, is die man de prins. Of misschien is het in de toekomst wel een vrouw."