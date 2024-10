Na zware blessure blijkt voetballer Tijmen erg talentvol op de fiets

Tijmen Graat (21) uit Maashees stapte in zijn jeugd alleen op de fiets om naar school of zijn voetbalclub te gaan. Toen vijf jaar geleden voetballen niet meer mogelijk was door een zware enkelblessure, besloot hij op zondag met zijn vader mee te fietsen. Hij vond het leuk en was talentvol. Tijmen zette de daaropvolgende jaren zulke grote stappen dat hij vanaf 2025 vast deel uitmaakt van de hoofdploeg van Visma | Lease a Bike. “Ik besef dat het niet normaal is, voor velen is dit een droom.”

De carrière van Tijmen mogen we best bizar noemen. In 2018 reed hij pas voor het eerst een wielerwedstrijd. “Ik begon bij Limburg Cycling Team en maakte een jaar later de overstap naar het Streetjump Development Team. Daar kon ik buitenlandse wedstrijden rijden en werd duidelijk dat ik talent had. Al snel kwam ik in contact met Team Visma | Lease a Bike. Het is in een stroomversnelling gegaan.”

In 2022 kreeg hij de kans in het Development Team van de Nederlandse topploeg. Daarin maakte hij indruk. Hij won een aantal wedstrijden, werd dit seizoen derde in de etappekoers Ronde van de Toekomst en won daar de bergtrui. “Ontwikkelen stond deze jaren centraal. Van daaruit kijken ze of je goed genoeg bent voor een vaste plek in het World Tour-team, waar ik al wel mee heb gefietst. Ik heb enorme stappen gezet en dat betaalde zich uit in wedstrijden. Ik mocht een contract tekenen bij de hoofdploeg en dat gaat vanaf 2025 in.”